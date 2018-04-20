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Легковушка слетела с дороги под Курганом
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Легковушка слетела с дороги под Курганом 

РИА «ФедералПресс» 35 минут назад
ДТП случилось накануне на седьмом километре автодороги Шатрово — Камышевка. Автомобиль ВАЗ–21093, за рулем которого находился 43–летний житель района, съехал в кювет, когда водитель не справился с управлением, затем машина налетела на дерево. 38–летняя пассажирка от такого удара получила травмы, водитель в аварии не пострадал, сообщили в областном ГИБДД.
Как писала «Русская планета», российский лоукостер «Победа» планирует заказать для новых самолетов «стоячие» кресла. Новые кресла позволят увеличить количество дешевых авиабилетов. У «стоячих» кресел будет высокая спинка, а само сиденье выполнено в виде седла. Соответственно, сев в такое кресло, ноги пассажира окажутся вытянуты вертикально, а не горизонтально.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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