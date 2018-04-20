Калуге добавят 1,7 километра ограждений 

В 2018 году в Калуге будет смонтировано более 1,7 тысячи погонных метров леерных ограждений. Как сообщили в Специализированном монтажно-эксплуатационном управлении, ограждения установят у наземных пешеходных переходов, прежде всего — на участках дорог у детских учреждений. Их смонтируют с обеих сторон дороги на протяжении не менее 50 метров в каждую сторону от наземного пешеходного перехода. Сейчас ведется монтаж ограждений у мини-рынка на Маршала Жукова, на Грабцевском шоссе у поселка Нефтебаза и у дома № 79, на пересечении улиц. Кирова и Плеханова, Генерала Попова и Тульского шоссе, Мичурина и Фридриха Энгельса, а также на площади Маяковского. Монтаж этих ограждений общей протяженностью 702 погонных метра планируется завершить до конца апреля.