Водитель Lexus пожалел, что не уступил КамАЗу

На одной из столичных развязок белоснежный Lexus выезжал на главную дорогу вместе с грузовиком. И хотя боковое ответвление шоссе, откуда сворачивали машины, было не слишком широким, но они шли бок о бок.

Все было хорошо, пока в плотном движении на шоссе не образовался разрыв, чем и решил воспользоваться грузовик. Однако, на свою беду, выехать на главную одновременно с ним решил и Lexus: машина хоть и красивая, но не особо заметная для водителя КамАЗа, особенно если тот не смотрит в зеркала.

В результате новенький Lexus стал чуть менее новым, а его хозяин пошел ругаться с водителем. Но увы, дело сделано.