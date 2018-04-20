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Водитель Lexus пожалел, что не уступил КамАЗу
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Водитель Lexus пожалел, что не уступил КамАЗу 

Авторамблер 23 минуты назад
Фото: Авторамблер
На одной из столичных развязок белоснежный Lexus выезжал на главную дорогу вместе с грузовиком. И хотя боковое ответвление шоссе, откуда сворачивали машины, было не слишком широким, но они шли бок о бок.
Все было хорошо, пока в плотном движении на шоссе не образовался разрыв, чем и решил воспользоваться грузовик. Однако, на свою беду, выехать на главную одновременно с ним решил и Lexus: машина хоть и красивая, но не особо заметная для водителя КамАЗа, особенно если тот не смотрит в зеркала.
В результате новенький Lexus стал чуть менее новым, а его хозяин пошел ругаться с водителем. Но увы, дело сделано.
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