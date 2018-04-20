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BWM разворотило после столкновения со столбом на Федюнинского
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BWM разворотило после столкновения со столбом на Федюнинского 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
На улице Федюнинского, 51 недалеко от СЦ «А-Мега» автомобиль BMW красного цвета вылетел с дороги в врезался в столб. Авария произошла сегодня, 20 апреля. — В результате аварии пострадали два человека. Водителя и пассажирку с травмой головы доставили в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются, — сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области. В скорой помощи рассказали, что вызов поступил в 14:09, бригада скорой помощи прибыла на место ДТП в 14:14. Водителя 1990 года рождения и девушку 1991 года рождения доставили в ОКБ №2. Сегодня в Тюмени произошло две аварии. Сначала утром на Закалужской перевернулся Lexus. Потом на улице Тимофея Чаркова «Лада» столкнулась с автобусом.
От столкновения у красного BMW разворотило всю переднюю часть
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