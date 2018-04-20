BWM разворотило после столкновения со столбом на Федюнинского

От столкновения у красного BMW разворотило всю переднюю часть

72.ru: последние новости

Погоня со стрельбой по колесам обернулась для водителя квадроцикла штрафом в 1000 рублей

«Я паркуюсь, как...»: тюменские автохамы перегораживают проезды во дворах и ставят машины под окна

Ехал по встречке, подрезая других: автохам рассекал по Челюскинцев, снимая всё на видео