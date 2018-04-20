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В Тольятти создают трёхтопливный автомобиль
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В Тольятти создают трёхтопливный автомобиль 

Wroom.ru 19 минут назад
Фото: Wroom.ru
Группа компаний «АТС», известная автолюбителям по битопливной "Ладе Весте CNG" и ряду разработок в сфере газомоторного топлива, приступила к «строительству» автомобиля, который будет использоваться в качестве мула для решений в области применения газомоторного топлива на серийных автомобилях.
Кроме этого фургон "Лада Ларгус", используемый в этих целях, будет выступать в роли автомобиля технической помощи для нужд компании, в качестве шоу-кара и обслуживания раллийной машины «Лада 4х4 CNG».
По информации от источника, знакомого с планами компании, стало известно, что в автомобиль будет установлено два баллона и топливная аппаратура для использования метана и пропана. Таким образом, это будет трёхтопливный автомобиль, способный проходить без дозаправки порядка 1500 км. Пропановый баллон будет установлен на место запасного колеса, а метановый к передней стенке фургона.
О сроках анонса новинки в компании не сообщают.
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