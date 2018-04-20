Ещё
В Ставропольском районе от удара большегруза ВАЗ отлетел в «Газель» дорожников
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Ставропольском районе от удара большегруза ВАЗ отлетел в «Газель» дорожников 

ТРК Губерния 1 час назад
Фото: ТРК Губерния
В результате аварии пострадала 54-летняя женщина. Авария из трех автомобилей произошла на трассе М5 «Урал» в направлении Самары. По информации ГУ МВД России по Самарской области, 44-летний рулевой Volvo нарушил дистанцию и столкнулся с легковушкой ВАЗ. От удара седан отлетел в стоящую «Газель» — машину дорожной службы. В момент столкновения травмы получила 54-летняя пассажирка ВАЗа. Медики направили женщину на амбулаторное лечение. По факту ДТП проводится проверка.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
ТРК Губерния: последние новости
В Самаре задержали неприлично пьяного водителя Водитель BMW сбил коляску с 2-летним малышом в Сызрани В Тольятти на полтора года поменяется схема движения по М5
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лобовое столкновение с байкером записал видеорегистратор2
Ответ «АвтоВАЗа» Илону Маску155
Девушке в багажнике авто сломали ноги
Казахстан закрыл границу с Россией81
Водителю забросили мусор в машину1
Видео
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
00:53
Водителю забросили мусор в машину
Автоновости
00:48
Лобовое столкновение с байкером записал видеорегистратор
ДТП
00:12
Девушке в багажнике авто сломали ноги
ДТП
00:29
Дом взорвался после ДТП на глазах полиции
ДТП
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
01:15
ЧП в центре Москвы парализовало движение
ДТП
01:10
Росгвардеец напал на водителя «Оки»
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение