В Ставропольском районе от удара большегруза ВАЗ отлетел в «Газель» дорожников 

В результате аварии пострадала 54-летняя женщина. Авария из трех автомобилей произошла на трассе М5 «Урал» в направлении Самары. По информации ГУ МВД России по Самарской области, 44-летний рулевой Volvo нарушил дистанцию и столкнулся с легковушкой ВАЗ. От удара седан отлетел в стоящую «Газель» — машину дорожной службы. В момент столкновения травмы получила 54-летняя пассажирка ВАЗа. Медики направили женщину на амбулаторное лечение. По факту ДТП проводится проверка.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области