Ещё
Дополнительный автобус в Самолву будет курсировать 21 апреля в связи с фестивалем «Ледовое побоище»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дополнительный автобус в Самолву будет курсировать 21 апреля в связи с фестивалем «Ледовое побоище» 

Псковская губерния 1 час назад
ГППО «Псковпассажиравтотранс» напоминает, что 21 апреля будут организованы дополнительное движение автобуса в деревню Самолва Гдовского района в связи с проведением XII международного фестиваля «Ледовое побоище». Как сообщает пресс-служба предприятия, отправление из Пскова от площади Ленина (ДКП) в 10:00, из Самолвы в 16:00. Стоимость проезда в оба конца 500 руб. Движение автобуса будет осуществляться при наличии не менеее 10 пассажиров. Также 21 апреля будет пущен дополнительный рейс автобуса по маршруту №662 Гдов-Самолва: отправление от автостанции Гдов в 11:00, из д. Самолва в 16:00. Стоимость проезда в оба конца 300руб. Движение автобуса будет осуществляться при наличии не менеее 10 пассажиров. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
Псковская губерния: последние новости
Дорожники приступят к ремонту двух мостов на федеральной трассе Р-23 в Псковской области 21 апреля Комитет по транспорту Псковской области пообещал начать строительство нового моста через Кебь в 2018 году На платформе «Местная петиция» появилась просьба отремонтировать псковскую дорогу
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лобовое столкновение с байкером записал видеорегистратор2
Ответ «АвтоВАЗа» Илону Маску155
Девушке в багажнике авто сломали ноги
Казахстан закрыл границу с Россией81
Водителю забросили мусор в машину1
Видео
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
00:53
Водителю забросили мусор в машину
Автоновости
00:48
Лобовое столкновение с байкером записал видеорегистратор
ДТП
00:12
Девушке в багажнике авто сломали ноги
ДТП
00:29
Дом взорвался после ДТП на глазах полиции
ДТП
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
01:15
ЧП в центре Москвы парализовало движение
ДТП
01:10
Росгвардеец напал на водителя «Оки»
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение