Дополнительный автобус в Самолву будет курсировать 21 апреля в связи с фестивалем «Ледовое побоище»

ГППО «Псковпассажиравтотранс» напоминает, что 21 апреля будут организованы дополнительное движение автобуса в деревню Самолва Гдовского района в связи с проведением XII международного фестиваля «Ледовое побоище». Как сообщает пресс-служба предприятия, отправление из Пскова от площади Ленина (ДКП) в 10:00, из Самолвы в 16:00. Стоимость проезда в оба конца 500 руб. Движение автобуса будет осуществляться при наличии не менеее 10 пассажиров. Также 21 апреля будет пущен дополнительный рейс автобуса по маршруту №662 Гдов-Самолва: отправление от автостанции Гдов в 11:00, из д. Самолва в 16:00. Стоимость проезда в оба конца 300руб. Движение автобуса будет осуществляться при наличии не менеее 10 пассажиров. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».