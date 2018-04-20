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В Ростове машина без тормозов заехала в фонтан на набережной (видео)
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В Ростове машина без тормозов заехала в фонтан на набережной (видео) 

Южный автомобиль 1 час назад
Фото: Южный автомобиль
Водитель автомобиля ВАЗ-2114 сегодня утром устроил ДТП на набережной и въехал в фонтан Петровский. У легковушки отказали тормоза. По свидетельствам очевидцев, в 9:30 водитель легковушки спускался по улице Семашко на Береговую. У автомобиля отказали тормоза и он врезался в припаркованную мобильную кофейню, после чего въехал в фонтан, который находится в пешеходной зоне. К счастью, в момент происшествия набережная была безлюдной и никто не пострадал. Водители автомобилей также не пострадали.
Видео: Rostov_roads
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