В Ростове машина без тормозов заехала в фонтан на набережной (видео)

Водитель автомобиля ВАЗ-2114 сегодня утром устроил ДТП на набережной и въехал в фонтан Петровский. У легковушки отказали тормоза. По свидетельствам очевидцев, в 9:30 водитель легковушки спускался по улице Семашко на Береговую. У автомобиля отказали тормоза и он врезался в припаркованную мобильную кофейню, после чего въехал в фонтан, который находится в пешеходной зоне. К счастью, в момент происшествия набережная была безлюдной и никто не пострадал. Водители автомобилей также не пострадали.

Видео: Rostov_roads