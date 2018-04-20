Штраф за остановку на проезжей части предложено пересмотреть

Национальный союз защиты прав потребителей обратился к председателю правительства России Дмитрию Медведеву с просьбой усилить наказание для нарушителей правил остановки и стоянки транспортных средств на проезжей части. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на председателя организации Павла Шапкина.

Письмо с предложением об увеличении штрафа было направлено Медведеву ещё в прошлую пятницу. По мнению председателя Национального союза защиты прав потребителей, такие нарушения наносят большой вред экономике и окружающей среде. Главными виновниками заторов называются автомобилисты, попавшие в мелкие аварии.

Чтобы избавиться от заторов, возникающих из-за мелких аварий, Шапкин предлагает исключить возможность двусмысленного толкования положений «Правил дорожного движения» и Кодекса об административных нарушениях относительно возможности водителей покинуть место аварии и самостоятельно оформить незначительное ДТП, внеся соответствующие изменения. Дополнительно предлагается провести проверку деятельности страховых компаний на предмет соблюдения ими требований статьи 11.1 (Оформление документов о дорожно-транспортном происшествии без участия уполномоченных на то сотрудников полиции) федерального закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».

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