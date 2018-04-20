Ещё
В Сочи на мокрой трассе столкнулись рейсовый автобус и грузовик
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Сочи на мокрой трассе столкнулись рейсовый автобус и грузовик 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 20 апр. — Новая Кубань. Сегодня на подъезде к поселку Дагомыс со стороны поселка Лоо произошло столкновение грузового автомобиля и рейсового автобуса. Фотографии с места ЧП были опубликованы в социальных сетях.
По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением на мокрой трассе и выехал на полосу встречного движения, где врезался в прицеп грузовика.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, в больницу с места аварии доставили троих людей для дополнительного обследования.
Из-за ДТП движение транспорта на этом участке было перекрыто, в настоящее время последствия аварии устранены.
Новая Кубань: последние новости
В Каневском районе при столкновении мотоцикла и скутера пострадали два человека Пенсионерке, купавшейся в море в Кринице, оторвало ногу моторной лодкой В пятницу, тринадцатого, свадебный кортеж перекрыл трассу в Сочи
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лобовое столкновение с байкером записал видеорегистратор2
Ответ «АвтоВАЗа» Илону Маску155
Девушке в багажнике авто сломали ноги4
Казахстан закрыл границу с Россией81
Водителю забросили мусор в машину1
Видео
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
00:53
Водителю забросили мусор в машину
Автоновости
00:48
Лобовое столкновение с байкером записал видеорегистратор
ДТП
00:12
Девушке в багажнике авто сломали ноги
ДТП
00:29
Дом взорвался после ДТП на глазах полиции
ДТП
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
01:15
ЧП в центре Москвы парализовало движение
ДТП
01:10
Росгвардеец напал на водителя «Оки»
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение