В Сочи на мокрой трассе столкнулись рейсовый автобус и грузовик

Краснодар. 20 апр. — Новая Кубань. Сегодня на подъезде к поселку Дагомыс со стороны поселка Лоо произошло столкновение грузового автомобиля и рейсового автобуса. Фотографии с места ЧП были опубликованы в социальных сетях.

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением на мокрой трассе и выехал на полосу встречного движения, где врезался в прицеп грузовика.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, в больницу с места аварии доставили троих людей для дополнительного обследования.

Из-за ДТП движение транспорта на этом участке было перекрыто, в настоящее время последствия аварии устранены.