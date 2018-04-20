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Камень с крыши дома разбил лобовое стекло машины в Бердске
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Камень с крыши дома разбил лобовое стекло машины в Бердске 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Днём 20 апреля с крыши дома № 6 на улице Олега Кошевого в Бердске на автомобиль упал кусок камня размером 50 на 50 сантиметров.
По информации группы «АвтоБердск» в социальной сети «ВКонтакте», камень упал на автомобиль Mazda Demio, припаркованный у дома.
«Я стояла на крылечке агентства недвижимости, как вдруг… Хорошо ещё, что в стекло, а если бы рядом стоял ребёнок? Жители подъезда уверяют, что на прошлой неделе кто-то скидывал камни и кирпичи с крыши, но на той стороне дома. Сегодня атаковали эту», — приводит слова хозяина автомобиля «АвтоБердск».
Как сообщается в группе, на месте происшествия работали сотрудники полиции, которые забрали камень в качестве вещественного доказательства. В управляющей компании ООО «Сибирские коммунальные сети» корреспонденту НГС пояснили, что инцидент случился около 14:30.
«Слесарь обошёл всю крышу, но там никого не было. Местные жители никого не видели. Слесарь закрыл выход на крышу. Владелец автомобиля к нам с претензиями не обращался», — сообщили в управляющей компании.
Получить оперативный комментарий у владельца автомобиля корреспонденту НГС не удалось.
В конце марта упавшая с крыши дома глыба снега серьёзно повредила машину, которая стояла у дома № 34 на улице Щетинкина в Железнодорожном районе Новосибирска.
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