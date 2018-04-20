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В ДТП в Калмыкии пострадали десять человек
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В ДТП в Калмыкии пострадали десять человек 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 20 апреля. Десять человек, по предварительным данным регионального ГУ МВД, пострадали в результате столкновения маршрутного такси и грузовика в Целинном районе Калмыкии, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.
Как сообщалось ранее со ссылкой на источник в экстренных службах, в ДТП пострадали семь человек.
"Это Целинный район, недалеко от города Элисты. Маршрутная «Газель» с автомобилем «КамАЗ» [столкнулись]. Предварительно, 10 человек пострадали", — сказал представитель пресс-службы.
Данные уточняются, следственно-оперативная группа работает на месте происшествия.
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