В ДТП в Калмыкии пострадали десять человек

ТАСС , 20 апреля. Десять человек, по предварительным данным регионального ГУ МВД, пострадали в результате столкновения маршрутного такси и грузовика в Целинном районе Калмыкии, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Как сообщалось ранее со ссылкой на источник в экстренных службах, в ДТП пострадали семь человек.

"Это Целинный район, недалеко от города Элисты. Маршрутная «Газель» с автомобилем «КамАЗ» [столкнулись]. Предварительно, 10 человек пострадали", — сказал представитель пресс-службы.

Данные уточняются, следственно-оперативная группа работает на месте происшествия.