Строители придумали, как прекратить аварии под «мостом глупости»

На сегодняшний день мост высотой 2,7 метра на пересечении Софийской улицы и Ленсоветовской дороги в Санкт-Петербурге «остановил» уже около 150 «Газелей». Лишь одному фургону удалось проехать под низкой конструкцией, однако не без потерь.

Высокая аварийность в этом месте объясняется тем, что водители высоких грузовых автомобилей не замечают предупреждение в виде плаката на перилах моста: «Газель» не пройдет!".

Конструкции, под которой регулярно разваливаются грузовики, даже посвящен аккаунт в Twitter, где ведется учет «жертв». Мост был введен в эксплуатацию в 2011 году.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представитель учреждения «Мостотрест», занимающегося эксплуатацией всех городских мостов, конструкцию решено сделать более заметной. Для этого закупаются лакокрасочных материалов на светоотражающей основе, которые планируется использовать для окраски моста. В «Мотостресте» пока не решили, будет ли перекрашена только та часть, под которую въезжают автомобили, или весь мост целиком. Сроки выполнения работ в учреждении не уточнили.

Напомним, мост был введен в эксплуатацию в 2011 году.

Фото: Мост глупости / Twitter.com