Mercedes-Benz отзовет в России 25 тысяч автомобилей

Компания Mercedes-Benz объявила об отзыве в России 24 763 автомобилей A-, B-, С-, CLA, а также кроссоверов GLA и GLC, проданных в период с 2014 по 2017 год. Соответствующее сообщение размещено на сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Причиной отзыва называется возможное срабатывание подушки безопасности водителя из-за электростатического разряда. Владельцам машин рекомендуется предоставить автомобиль в ближайший дилерский центр. При этом не сообщается, какие именно будут проведены работы.

Список VIN-номеров машин, попадающих под отзыв, опубликован на сайте «Росстандарта».

Последнюю отзывную кампанию Mercedes-Benz провел в конце марта текущего года. Под нее покапали 72 машины семейств C— и S-класса, а также кроссоверы GLC. Причиной стало «несоответствие соотношения смеси газообразователя» в пиропатронах натяжителей передних ремней безопасности.