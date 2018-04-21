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В России вновь отзывают тысячи автомобилей Mercedes
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В России вновь отзывают тысячи автомобилей Mercedes 

Свободная пресса 46 минут назад
Фото: За рулем Кубань
Mercedes-Benz отзывает почти 25 тысяч автомобилей на российском рынке. Причина отзыва — проблемы с подушками безопасности. Сообщается, что неполадки могут возникнуть с автомобилями, собранными с 2014 по 2017 год. Как пишет «Экономика сегодня», речь идет о моделях А, В и С классов, а также о CLA, GLA и GLC.
Эксперты уточняют, что в обозначенных машинах подушки безопасности могут сработать самопроизвольно от электростатического заряда.
Всем владельцам названных авто должны разослать письма с рекомендацией посетить дилерский центр. Кроме того проверить наличие своего автомобиля в списке можно самостоятельно, сверив VIN-код машины с опубликованным перечнем.
Все работы по устранению проблем проведут бесплатно.
Ранее «СП» сообщала об отзыве в России 4 419 автомобилей Mercedes-Benz С-/GLC-класса. Тогда также говорили о проблемах с подушками безопасности водителя. Владельцев авто просили приехать в дилерский центр для проверки. При необходимости в автомобилях исправляли неполадки рулевой колонки.
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