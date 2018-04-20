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«Господин с востока» вывалил мусор на дорогу в Польше и получил его обратно
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«Господин с востока» вывалил мусор на дорогу в Польше и получил его обратно 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
В социальной сети Facebook появился видеоролик, записанный на автомобильный видеорегистратор, на котором находящийся в машине мужчина выбрасывает мусор на обочину дороги.
Действие разворачивается в Польше. Из находящегося в пробке микроавтобуса вылетело несколько пакетов мусора. За ним остановилась машина, из нее вышел мужчина и забросил мусор обратно.
«Господа с востока почувствовали себя, наверное, прямо как у себя дома, и решили сделать гадость… А тут сюрприз», — подписал ролик пользователь, опубликовавший видео.
Белорусские СМИ указывают, что на автомобиле — белорусские номера. «Регистрационный знак на микроавтобусе вероятно белорусский, хотя в начале может показаться, что на нем украинский флаг. Окончание номера — серия и код региона — говорит о том, что авто зарегистрировано в Гродненской области», — подчеркивает «Наша Нива».
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