«Господин с востока» вывалил мусор на дорогу в Польше и получил его обратно

В социальной сети Facebook появился видеоролик, записанный на автомобильный видеорегистратор, на котором находящийся в машине мужчина выбрасывает мусор на обочину дороги.

Действие разворачивается в Польше. Из находящегося в пробке микроавтобуса вылетело несколько пакетов мусора. За ним остановилась машина, из нее вышел мужчина и забросил мусор обратно.

«Господа с востока почувствовали себя, наверное, прямо как у себя дома, и решили сделать гадость… А тут сюрприз», — подписал ролик пользователь, опубликовавший видео.

Белорусские СМИ указывают, что на автомобиле — белорусские номера. «Регистрационный знак на микроавтобусе вероятно белорусский, хотя в начале может показаться, что на нем украинский флаг. Окончание номера — серия и код региона — говорит о том, что авто зарегистрировано в Гродненской области», — подчеркивает «Наша Нива».