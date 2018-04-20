Зеленоградка пострадала в дорожно-транспортном происшествии на Панфиловском проспекте

19 апреля утром напротив корпуса 931 столкнулись две иномарки.

Как сообщили в отдельной роте ДПС зеленоградской автоинспекции, сигнал об аварии поступил в 9.49 утра. Прибыв на место происшествия, автоинспекторы выяснили, что 38-летний житель Волгоградской области за рулем автомобиля «Форд Фокус», начиная движение от бордюрного камня на Панфиловском проспекте, напротив корпуса 931 не уступил дорогу и совершил столкновение с автомашиной «Хендай Солярис» под управлением 31-летнего москвича, который двигался в попутном направлении в сторону Ленинградского шоссе.

В результате ДТП пострадала 26-летняя пассажирка автомашины «Хендай Солярис», которая нарядом скорой медицинской помощи была доставлена в городскую больницу. По факту ДТП ведется расследование.