Ещё
В Волгоградской области число несчастных случаев на производстве снизилось почти на 20%
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Волгоградской области число несчастных случаев на производстве снизилось почти на 20% 

ТАСС 1 час назад
ВОЛГОГРАД, 20 апреля. /ТАСС/. Число несчастных случаев на производстве в Волгоградской области в прошлом году снизилось почти на 20%. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в региональном отделении Фонда социального страхования РФ.
"За период 2017 года в области произошло 568 несчастных случаев, что на 114 случаев меньше, чем в 2016 году", — сказал собеседник агентства. По его словам, снизился и травматизм со смертельным исходом: если в 2015 году произошел 21 такой случай, то в 2016 году фактов смертельного травматизма было уже 19, а в прошлом году — 17.
Статистика Фонда также показывает, что в Волгоградской области мужчины получают производственные травмы в 1,8 раза чаще женщин. «В 2017 году пострадали 327 мужчин и 183 женщины», — отметил собеседник агентства.
Самыми распространенными видами несчастных случаев на производстве он назвал падение с высоты, воздействие движущихся и разлетающихся предметов и деталей, падение или обрушение предметов, а также дорожно-транспортные происшествия.
"Главная причина, по которой работники получают травмы на производстве, независимо от того, находятся они в офисе или же работают на производстве — нарушение требований безопасности", — подчеркнули в Фонде. Именно из-за нарушений техники безопасности в прошлом году в Волгоградской области произошло 362 случая травмирования.
ТАСС: последние новости
Движение транспорта на Новом Арбате затруднено из-за провала грунта Ремонт федеральной дороги между Екатеринбургом и Челябинском могут завершить в 2019 году В ДТП в Калмыкии пострадали десять человек
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лобовое столкновение с байкером записал видеорегистратор2
Ответ «АвтоВАЗа» Илону Маску155
Девушке в багажнике авто сломали ноги
Казахстан закрыл границу с Россией81
Водителю забросили мусор в машину1
Видео
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
00:53
Водителю забросили мусор в машину
Автоновости
00:48
Лобовое столкновение с байкером записал видеорегистратор
ДТП
00:12
Девушке в багажнике авто сломали ноги
ДТП
00:29
Дом взорвался после ДТП на глазах полиции
ДТП
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
01:15
ЧП в центре Москвы парализовало движение
ДТП
01:10
Росгвардеец напал на водителя «Оки»
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение