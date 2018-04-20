В Волгоградской области число несчастных случаев на производстве снизилось почти на 20%

ВОЛГОГРАД, 20 апреля. / ТАСС /. Число несчастных случаев на производстве в Волгоградской области в прошлом году снизилось почти на 20%. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в региональном отделении Фонда социального страхования РФ.

"За период 2017 года в области произошло 568 несчастных случаев, что на 114 случаев меньше, чем в 2016 году", — сказал собеседник агентства. По его словам, снизился и травматизм со смертельным исходом: если в 2015 году произошел 21 такой случай, то в 2016 году фактов смертельного травматизма было уже 19, а в прошлом году — 17.

Статистика Фонда также показывает, что в Волгоградской области мужчины получают производственные травмы в 1,8 раза чаще женщин. «В 2017 году пострадали 327 мужчин и 183 женщины», — отметил собеседник агентства.

Самыми распространенными видами несчастных случаев на производстве он назвал падение с высоты, воздействие движущихся и разлетающихся предметов и деталей, падение или обрушение предметов, а также дорожно-транспортные происшествия.

"Главная причина, по которой работники получают травмы на производстве, независимо от того, находятся они в офисе или же работают на производстве — нарушение требований безопасности", — подчеркнули в Фонде. Именно из-за нарушений техники безопасности в прошлом году в Волгоградской области произошло 362 случая травмирования.