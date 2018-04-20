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Лобовое столкновение с байкером записал видеорегистратор
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Лобовое столкновение с байкером записал видеорегистратор 

Рамблер 1 час назад
Видеорегистратор автолюбителя заснял момент, когда в машину на высокой скорости въехал мотоциклист. Автомобиль следовал по шоссе с соблюдением скоростного режима. По встречной полосе ехали два мотоциклиста, которые намеревались повернуть налево. Первый байкер проскочил перед машиной, а второй начал совершать манёвр прямо перед авто, но не рассчитал дистанцию. В итоге мотоциклист лоб в лоб столкнулся с машиной. Как сообщил водитель автомобиля, мотоциклист не пострадал, хотя авто оказалось сильно повреждено.
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