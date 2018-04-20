Лобовое столкновение с байкером записал видеорегистратор

Видеорегистратор автолюбителя заснял момент, когда в машину на высокой скорости въехал мотоциклист. Автомобиль следовал по шоссе с соблюдением скоростного режима. По встречной полосе ехали два мотоциклиста, которые намеревались повернуть налево. Первый байкер проскочил перед машиной, а второй начал совершать манёвр прямо перед авто, но не рассчитал дистанцию. В итоге мотоциклист лоб в лоб столкнулся с машиной. Как сообщил водитель автомобиля, мотоциклист не пострадал, хотя авто оказалось сильно повреждено.