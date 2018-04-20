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Трактор переехал двух школьниц на переходе в Волжском
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Трактор переехал двух школьниц на переходе в Волжском 

Вести.Ru 26 минут назад
Фото: Вести.Ru
В Волжском две девочки угодили под колеса трактора, когда вместе с одноклассниками пересекали проезжую часть по пешеходному переходу. Камера зафиксировала момент аварии.
ДТП произошло в 14:00 в пятницу, 20 апреля, напротив школы №23 на Набережной улице города. Водитель трактора уверяет, что не заметил юных пешеходов, а те в свою очередь заболтались и слишком поздно увидели приближающуюся технику: мальчик успел отпрыгнуть вперед, а вот две ученицы пятого и седьмого классов угодили под колеса.
Девочки самостоятельно поднялись на ноги, но если старшая после осмотра отправилась домой, то младшую забрали в больницу. В настоящее время ее жизни ничего не угрожает.
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