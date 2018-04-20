В Волжском тракторист переехал школьников на переходе

На набережной Волжского тракторист отправил под колеса двух школьников, переходивших дорогу по пешеходному переходу.

— Водитель объезжал припаркованную на обочине машину. За несколько метров до перехода водитель не нажал на тормоза и проехал по двум детям, — рассказали очевидцы аварии. — Под колесами машины оказались мальчик и девочка.

Трактор сбил детей

После страшного удара юный волжанин смог самостоятельно подняться на ноги. По словам очевидцев, девочка получила более серьезные травмы.