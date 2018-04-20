В Волжском тракторист переехал школьников на переходе 

На набережной Волжского тракторист отправил под колеса двух школьников, переходивших дорогу по пешеходному переходу.
— Водитель объезжал припаркованную на обочине машину. За несколько метров до перехода водитель не нажал на тормоза и проехал по двум детям, — рассказали очевидцы аварии. — Под колесами машины оказались мальчик и девочка.
Трактор сбил детей
После страшного удара юный волжанин смог самостоятельно подняться на ноги. По словам очевидцев, девочка получила более серьезные травмы.
— 12-летнюю школьницу с ушибами увезли в больницу, — уточнили в пресс-службе региональной полиции. — Водитель трактора уверяет, что не заметил переходивших через дорогу школьников. На месте работают сотрудники ГАИ.