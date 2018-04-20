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В Челябинской области водитель «газели» спровоцировал ДТП
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В Челябинской области водитель «газели» спровоцировал ДТП 

РИА «ФедералПресс» 50 минут назад
ДТП произошло накануне на 8-м километре автодороги Касли-Верхний Уфалей. Утром 46-летний водитель «газели» при выполнении обгона столкнулся по касательной с обгоняемым Hyuindai Accent. От удара 54-летний водитель седана потерял управление и улетел в кювет. В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля Хундай получили травмы, сообщили в Управлении ГИБДД области.
«ФедералПресс» ранее писал: на трассе под Челябинском столкнулись автобус и легковой автомобиль. Авария произошла на 24-м километре трассы 37-летний водитель автомобиля ВАЗ не выбрал безопасную дистанцию и въехал в остановившийся впереди автобус. В результате ДТП травмы получили 39-летний и 17-летний пассажиры легковушки. Для ликвидации последствий аварии выезжали сотрудники МЧС. Теперь ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия.
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