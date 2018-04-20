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Госавтоинспекция Владикавказа борется с тонированными автостёклами
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Госавтоинспекция Владикавказа борется с тонированными автостёклами 

АиФ Ставрополье 59 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
Рейд «Тонировка» провели инспекторы ОГИБДД Владикавказа, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе республиканского МВД.
Полицейские останавливали машины на одной из центральных городских улиц и специальным прибором проверяли степень затемнённости лобовых и передних боковых стёкол. Законопослушный водитель обязан обеспечить пропускаемость света не ниже 75%, чтобы в любую погоду следить за дорожной обстановкой.
Водителей, у которых была безопасная и разрешённая тонировка стёкол, отпускали восвояси. Тем же, кто чересчур затемнил свой салон, придётся заплатить штраф за нарушение ПДД. Некоторые автомобилисты сняли тонировочную плёнку сразу же при получении постановления от полиции, другие отказались выполнять законное требование, и их автомобили увезли на штраф-стоянку.
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