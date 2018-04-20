Поезд внезапно поменял направление движения в подземке Санкт‐Петербурга

Поезд петербургского метрополитена на перегоне между станциями «Петроградская» и «Черная речка» на Московско‐Петроградской (синей ветке) внезапно начал двигаться в обратном направлении. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на очевидцев.

Свидетели происшествия в телеграмм-канале

«Магаполис |

Санкт-Петербург

| Питер» утверждают, что состав внезапно прекратил движение, после чего двинулся в обратную сторону. По словам очевидцев ЧП, пассажирам по громкой связи не сообщили причину изменения направления движения состав.

3 апреля 2017 года в подземке

Санкт-Петербурга

смертник устроил теракт, в результате которого погибли 15 человек, еще 103 человека получили травмы различной степени тяжести.