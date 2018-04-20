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Поезд внезапно поменял направление движения в подземке Санкт‐Петербурга
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Поезд внезапно поменял направление движения в подземке Санкт‐Петербурга 

360tv.ru 47 минут назад
Поезд петербургского метрополитена на перегоне между станциями «Петроградская» и «Черная речка» на Московско‐Петроградской (синей ветке) внезапно начал двигаться в обратном направлении. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на очевидцев.
Свидетели происшествия в  телеграмм-канале
«Магаполис |
Санкт-Петербург
| Питер» утверждают, что состав внезапно прекратил движение, после чего двинулся в обратную сторону. По словам очевидцев ЧП, пассажирам по громкой связи не сообщили причину изменения направления движения состав.
3 апреля 2017 года в подземке
Санкт-Петербурга
смертник устроил теракт, в результате которого погибли 15 человек, еще 103 человека получили травмы различной степени тяжести.
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