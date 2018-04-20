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Три человека пострадали в результате ДТП на юге Москвы
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Три человека пострадали в результате ДТП на юге Москвы 

РИАМО 45 минут назад
На улице Москворечье в столице столкнулись две иномарки, в результате ДТП три человека пострадали, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.
«В 18:15 19 апреля молодой человек, управляя автомобилем Lexus IS250, следовал по улице Маршала Захарова от Каширского шоссе в сторону улицы Москворечье, в районе дома 3 по улице Москворечье произошло столкновение с автомобилем Renault Kaptur под управлением владелицы, которая следовала по улице Москворечье от 1-го Котляковского проезда в сторону Пролетарского проспекта», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в результате ДТП пострадали три человека, они были госпитализированы.
Собеседник агентства уточнил, что степень вины участников ДТП устанавливается.
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