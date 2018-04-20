Три человека пострадали в результате ДТП на юге Москвы

На улице Москворечье в столице столкнулись две иномарки, в результате ДТП три человека пострадали, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве. «В 18:15 19 апреля молодой человек, управляя автомобилем Lexus IS250, следовал по улице Маршала Захарова от Каширского шоссе в сторону улицы Москворечье, в районе дома 3 по улице Москворечье произошло столкновение с автомобилем Renault Kaptur под управлением владелицы, которая следовала по улице Москворечье от 1-го Котляковского проезда в сторону Пролетарского проспекта», — сказал собеседник агентства. Он добавил, что в результате ДТП пострадали три человека, они были госпитализированы. Собеседник агентства уточнил, что степень вины участников ДТП устанавливается.