В Нижнем Новгороде предложено ужесточить санкции к перевозчикам за отказ в помощи инвалидам

Ужесточить санкции к перевозчикам за отказ в помощи инвалидам-колясочникам вплоть до расторжения контрактов предложил депутат городской думы Нижнего Новгорода Николай Сатаев на заседании постоянной комиссии по транспорту и связи 20 апреля. По его словам, два таких случая было зафиксировано в прошлом году.

Как доложил заместитель директора департамента транспорта и связи городской администрации Сергей Сивалдаев, автобусов, оборудованных под нужды маломобильных граждан, на сегодняшний день в городе достаточно. Ранее было приобретено 238 единиц транспорта, оснащенных специальными подъемниками и аппарелями для колясочников. Что касается частных перевозчиков, то каждый третий автобус приспособлен для инвалидов. Проблема, по его словам, в человеческом факторе и нежелании отдельных водителей помогать людям с ограниченными возможностями здоровья.

Как сообщил Николай Сатаев, после жалобы матери ребенка-колясочника, поступившей в прошлом году, водитель маршрутки № 44, отказавшийся помочь, был лишен премии. Однако, по словам депутата, этого недостаточно, и наказывать необходимо перевозчика. При этом члены комиссии посчитали, что нужен более жесткий контроль и работа непосредственно с водителями.

«До 2017 года у нас вообще не было транспорта, на которых бы были аппарели и лифты для посадки и высадки маломобильных граждан и места для инвалидов. Сейчас они есть. При этом водители обязаны выходить из автобуса и помогать людям с ограниченными возможностями здоровья. Мы планируем обратиться в департамент транспорта с просьбой провести дополнительный инструктаж», — отметил председатель постоянной комиссии по транспорту и связи Алексей Гойхман

Напомним, сто новых низкопольных автобусов вышли на маршруты в сентябре прошлого года.