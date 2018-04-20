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В Нижнем Новгороде предложено ужесточить санкции к перевозчикам за отказ в помощи инвалидам
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В Нижнем Новгороде предложено ужесточить санкции к перевозчикам за отказ в помощи инвалидам 

В городе N 38 минут назад
Фото: В городе N
Ужесточить санкции к перевозчикам за отказ в помощи инвалидам-колясочникам вплоть до расторжения контрактов предложил депутат городской думы Нижнего Новгорода Николай Сатаев на заседании постоянной комиссии по транспорту и связи 20 апреля. По его словам, два таких случая было зафиксировано в прошлом году.
Как доложил заместитель директора департамента транспорта и связи городской администрации Сергей Сивалдаев, автобусов, оборудованных под нужды маломобильных граждан, на сегодняшний день в городе достаточно. Ранее было приобретено 238 единиц транспорта, оснащенных специальными подъемниками и аппарелями для колясочников. Что касается частных перевозчиков, то каждый третий автобус приспособлен для инвалидов. Проблема, по его словам, в человеческом факторе и нежелании отдельных водителей помогать людям с ограниченными возможностями здоровья.
Как сообщил Николай Сатаев, после жалобы матери ребенка-колясочника, поступившей в прошлом году, водитель маршрутки № 44, отказавшийся помочь, был лишен премии. Однако, по словам депутата, этого недостаточно, и наказывать необходимо перевозчика. При этом члены комиссии посчитали, что нужен более жесткий контроль и работа непосредственно с водителями.
«До 2017 года у нас вообще не было транспорта, на которых бы были аппарели и лифты для посадки и высадки маломобильных граждан и места для инвалидов. Сейчас они есть. При этом водители обязаны выходить из автобуса и помогать людям с ограниченными возможностями здоровья. Мы планируем обратиться в департамент транспорта с просьбой провести дополнительный инструктаж», — отметил председатель постоянной комиссии по транспорту и связи Алексей Гойхман.
Напомним, сто новых низкопольных автобусов вышли на маршруты в сентябре прошлого года.
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