Инспектор ГИБДД Зеленограда встретилась со старшеклассниками

В первые дни весны, на улицах нашего города появляется много несовершеннолетних скутеристов, велосипедистов, роллеров и самокатистов. К сожалению, статистика дорожно-транспортных происшествий с участием вышеуказанных категорий, внушает серьезные опасения за жизнь и здоровье наших детей.

Чтобы предотвратить несчастные случаи с детьми и подростками, 20 апреля сотрудник ГИБДД Зеленоградского округа капитан полиции Наталья Лазарева посетила с профилактической беседой старшеклассников ГБОУ Школа № 1150.

Инспектор рассказала учащимся о состоянии аварийности на территории округа, обозначила основные причины дорожно-транспортных происшествий, привела практические примеры. В заключение встречи, для ребят был организован показ видеороликов на тему безопасности на дороге, где школьники наглядно могли увидеть и проанализировать причины ДТП.

Уважаемые родители! Каждый раз, отпуская своего ребенка на прогулку, не пренебрегайте напоминанием о неукоснительном соблюдении Правил дорожного движения, ведь от того насколько Ваш ребенок знает и умеет применять на практике Правила поведения на дорогах и улицах города, зависит его здоровье, а иногда и жизнь. Пусть наши дети будут здоровы!