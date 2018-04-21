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Инспектор ГИБДД Зеленограда встретилась со старшеклассниками
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Инспектор ГИБДД Зеленограда встретилась со старшеклассниками 

Управа района Крюково 19 минут назад
Фото: Управа района Крюково
В первые дни весны, на улицах нашего города появляется много несовершеннолетних скутеристов, велосипедистов, роллеров и самокатистов. К сожалению, статистика дорожно-транспортных происшествий с участием вышеуказанных категорий, внушает серьезные опасения за жизнь и здоровье наших детей.
Чтобы предотвратить несчастные случаи с детьми и подростками, 20 апреля сотрудник ГИБДД Зеленоградского округа капитан полиции Наталья Лазарева посетила с профилактической беседой старшеклассников ГБОУ Школа № 1150.
Инспектор рассказала учащимся о состоянии аварийности на территории округа, обозначила основные причины дорожно-транспортных происшествий, привела практические примеры. В заключение встречи, для ребят был организован показ видеороликов на тему безопасности на дороге, где школьники наглядно могли увидеть и проанализировать причины ДТП.
Уважаемые родители! Каждый раз, отпуская своего ребенка на прогулку, не пренебрегайте напоминанием о неукоснительном соблюдении Правил дорожного движения, ведь от того насколько Ваш ребенок знает и умеет применять на практике Правила поведения на дорогах и улицах города, зависит его здоровье, а иногда и жизнь. Пусть наши дети будут здоровы!
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