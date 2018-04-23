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Тюменец пойдет под суд за попытку дать взятку в размере 300 рублей инспектору ГИБДД
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Тюменец пойдет под суд за попытку дать взятку в размере 300 рублей инспектору ГИБДД 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
Два тюменских водителя пойдут под суд за попытку дать взятку инспекторам ДПС. Теперь в отношении тюменцев возбуждены уголовные дела.
Сначала взятку сотрудникам ГИБДД 20 апреля попытался дать 41-летний мужчина. На трассе Тюмень — Омск он предложил инспектору 300 рублей, чтобы тот его не оштрафовал за непристегнутый ремень. Попытка подкупить полицейского провалилась.
Другой случай произошел в этот же день в Тюмени, когда 21-летний молодой человек был пойман за управлением автомобиля без документов.
— Во избежание наложения административного штрафа в размере до 15 000 рублей тюменец попытался передать инспектору ДПС взятку в размере 1000 рублей, — сообщает пресс-службе СКР по Тюменской области.
Теперь мужчинам грозит до одного года лишения свободы.
Ранее мы писали о том, что в Тюмени под суд пойдет инспектор ДПС, который сам предлагал водителям за деньги закрывать глаза на их нарушения. В итоге взяточник обогатился на 10 000 рублей.
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