СК: по факту ДТП с «неотложкой» проводится проверка

СУ СК региона сообщает о проведении доследственной проверки по факту ДТП с участием машины «скорой помощи».

Предварительно выяснено, что в Оренбурге 20 апреля на пересечении улиц Октябрьской и Пролетарской из-за некорректного поведения водителя « Лада Калина» произошло столкновение с «неотложкой». Травмы получили фельдшер и водитель «скорой», машина опрокинулась на дорогу.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, о происшествии очевидцы рассказали в соцстях. По словам одного из свидетелей ДТП, легковая машина, выезжающая со второстепенной дороги и не пропустила скорую помощь.