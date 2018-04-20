Ещё
СК: по факту ДТП с «неотложкой» проводится проверка
Далее:
Читайте также:
Ещё

СК: по факту ДТП с «неотложкой» проводится проверка 

АиФ-Оренбург 26 минут назад
Фото: АиФ-Оренбург
СУ СК региона сообщает о проведении доследственной проверки по факту ДТП с участием машины «скорой помощи».
Предварительно выяснено, что в Оренбурге 20 апреля на пересечении улиц Октябрьской и Пролетарской из-за некорректного поведения водителя «Лада Калина» произошло столкновение с «неотложкой». Травмы получили фельдшер и водитель «скорой», машина опрокинулась на дорогу.
Обстоятельства происшествия выясняются.
Напомним, о происшествии очевидцы рассказали в соцстях. По словам одного из свидетелей ДТП, легковая машина, выезжающая со второстепенной дороги и не пропустила скорую помощь.
АиФ-Оренбург: последние новости
Соцсети: в Оренбурге на Пролетарской перевернулась машина скорой помощи На выезде из Сорочинска столкнулись «Волга» и «ВАЗ», есть пострадавший В Оренбурге полиция разыскивает очевидцев наезда на пешехода
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лобовое столкновение с байкером записал видеорегистратор2
Ответ «АвтоВАЗа» Илону Маску155
Девушке в багажнике авто сломали ноги
Казахстан закрыл границу с Россией81
Водителю забросили мусор в машину1
Видео
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
00:53
Водителю забросили мусор в машину
Автоновости
00:48
Лобовое столкновение с байкером записал видеорегистратор
ДТП
00:12
Девушке в багажнике авто сломали ноги
ДТП
00:29
Дом взорвался после ДТП на глазах полиции
ДТП
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
01:15
ЧП в центре Москвы парализовало движение
ДТП
01:10
Росгвардеец напал на водителя «Оки»
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение