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Сотрудники Госавтоинспекции в Пуровском районе ЯНАО приняли участие в добровольной акции по сдаче крови
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Сотрудники Госавтоинспекции в Пуровском районе ЯНАО приняли участие в добровольной акции по сдаче крови 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 30 минут назад
Ежегодно 20 апреля в России отмечается один из важных социальных праздников — Национальный день донора. Этот день посвящен, в первую очередь, самим донорам — людям, которые безвозмездно сдают свою кровь на благо здоровья и жизни совершенно незнакомых людей.
В числе доноров, добровольно предоставивших свою кровь для спасения человеческих жизней, были сотрудники Госавтоинспекции Пуровского района, среди которых есть те, кто с гордостью носит звание почетного донора. Дорожные полицейские знают о ценности крови для пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий.
Принимая участие в данной акции, стражи дорожного порядка надеются привлечь внимание участников дорожного движения к проблеме травматизма в ДТП и призывают каждого гражданина быть внимательным на дороге, строго соблюдать требования Правил дорожного движения.
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