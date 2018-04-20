Сотрудники Госавтоинспекции в Пуровском районе ЯНАО приняли участие в добровольной акции по сдаче крови

Ежегодно 20 апреля в России отмечается один из важных социальных праздников — Национальный день донора. Этот день посвящен, в первую очередь, самим донорам — людям, которые безвозмездно сдают свою кровь на благо здоровья и жизни совершенно незнакомых людей.

В числе доноров, добровольно предоставивших свою кровь для спасения человеческих жизней, были сотрудники Госавтоинспекции Пуровского района, среди которых есть те, кто с гордостью носит звание почетного донора. Дорожные полицейские знают о ценности крови для пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий.

Принимая участие в данной акции, стражи дорожного порядка надеются привлечь внимание участников дорожного движения к проблеме травматизма в ДТП и призывают каждого гражданина быть внимательным на дороге, строго соблюдать требования Правил дорожного движения.