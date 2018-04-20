Чиновники горадминистрации объяснили, почему в Ростове автобусы редко ходят по вечерам

Жители Ростова периодически жалуются на то, что вечером подолгу ждут свой автобус. Порой на остановке приходится стоять чуть ли не час. В горадминистрации объяснили такие задержки заботой о водителях транспорта.

— После 20:00 пассажиропоток значительно уменьшается. В вечернее время интервал на маршруте — где-то 40 минут. К сожалению, пока невозможно сделать такой же интервал, как и в дневное время, из-за режима труда и отдыха. Транспорт выходит работать в пять утра, водитель больше десяти часов работать не может. До вечернего часа пик мы держим максимальное количество транспорта, а дальше те, кто отработал, идут отдыхать, — заявил главный специалист отдела общественного пассажирского транспорта Ростова Евгений Романцов

По его словам, сейчас в Ростове 1600 единиц общественного транспорта. В дальнейшем власти планируют увеличить на линии количество автобусов большой вместимости, при этом сократив их общее число. Тогда и в дневное время транспорт будет ходить реже.