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Чиновники горадминистрации объяснили, почему в Ростове автобусы редко ходят по вечерам
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Чиновники горадминистрации объяснили, почему в Ростове автобусы редко ходят по вечерам 

161.ru 11 минут назад
Фото: 161.ru
Жители Ростова периодически жалуются на то, что вечером подолгу ждут свой автобус. Порой на остановке приходится стоять чуть ли не час. В горадминистрации объяснили такие задержки заботой о водителях транспорта.
— После 20:00 пассажиропоток значительно уменьшается. В вечернее время интервал на маршруте — где-то 40 минут. К сожалению, пока невозможно сделать такой же интервал, как и в дневное время, из-за режима труда и отдыха. Транспорт выходит работать в пять утра, водитель больше десяти часов работать не может. До вечернего часа пик мы держим максимальное количество транспорта, а дальше те, кто отработал, идут отдыхать, — заявил главный специалист отдела общественного пассажирского транспорта Ростова Евгений Романцов.
По его словам, сейчас в Ростове 1600 единиц общественного транспорта. В дальнейшем власти планируют увеличить на линии количество автобусов большой вместимости, при этом сократив их общее число. Тогда и в дневное время транспорт будет ходить реже.
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