Накатала, пока был в отъезде: солчанин оплатил за жену более 200 штрафов от ГИБДД

Житель Солецкого района погасил задолженность по 96 штрафам ГИБДД , которые получила его жена, пока он проживал в Москве. Заплатить в апреле сольчанину пришлось более 50 тысяч рублей, так как его супруга не только любит превышать разрешенную правилами скорость, но и часто паркуется в запрещенных местах.

По данным пресс-службы УФССП по Новгородской области, оплатить штрафы должника вынудило ограничение права выезда за границу.

Отмечается, что кроме 96 штрафов, оплаченных мужчиной в этом году, в прошлом ему пришлось выплатить еще около 100 тысяч рублей по другим 111 штрафам из ГИБДД.