Ещё
Накатала, пока был в отъезде: солчанин оплатил за жену более 200 штрафов от ГИБДД
Далее:
Читайте также:
Ещё

Накатала, пока был в отъезде: солчанин оплатил за жену более 200 штрафов от ГИБДД 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Житель Солецкого района погасил задолженность по 96 штрафам ГИБДД, которые получила его жена, пока он проживал в Москве. Заплатить в апреле сольчанину пришлось более 50 тысяч рублей, так как его супруга не только любит превышать разрешенную правилами скорость, но и часто паркуется в запрещенных местах.
По данным пресс-службы УФССП по Новгородской области, оплатить штрафы должника вынудило ограничение права выезда за границу.
Отмечается, что кроме 96 штрафов, оплаченных мужчиной в этом году, в прошлом ему пришлось выплатить еще около 100 тысяч рублей по другим 111 штрафам из ГИБДД.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
В Челябинской области водитель «газели» спровоцировал ДТП Водитель «ниссана» скончался в ДТП на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск Движение транспорта по Лермонтовскому проспекту в Петербурге ограничат на год
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Водителю забросили мусор в машину3
Стартовали продажи новой Toyota Camry
Российских водителей хотят переаттестовывать159
Казахстан закрыл границу с Россией81
Светская львица лишилась двух элитных авто за день4
Видео
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
00:53
Водителю забросили мусор в машину
Автоновости
00:48
Лобовое столкновение с байкером записал видеорегистратор
ДТП
00:12
Девушке в багажнике авто сломали ноги
ДТП
00:29
Дом взорвался после ДТП на глазах полиции
ДТП
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
01:15
ЧП в центре Москвы парализовало движение
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение