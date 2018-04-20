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Суды стали всё реже лишать прав россиян, которые выезжают на встречку
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Суды стали всё реже лишать прав россиян, которые выезжают на встречку 

Daily-Motor 1 час назад
Фото: Daily-Motor
Статистика показывает, что за выезд на встречную полосу движения в неположенном месте водителей России всё чаще наказывают штрафом в размере пяти тысяч рублей.
В основу полученных данных легла статистка прошлого года. В 2017 году за управление транспортным средством с техническими неисправностями было наказано восемь тысяч сто водителей. Количество нарушителей уменьшилось на шестьсот человек, хотя количество ДТП по причине неисправной тормозной системы или рулевого управления выросло на двадцать процентов. В результате таких ДТП погибло более тысячи человек.
Сократилось количество автовладельцев, которые выезжали на железную дорогу с нарушением правил движения. В 2016 году нарушителей было более восьми тысяч, а в прошлом году менее, чем шесть тысяч. Количество нарушений, связанных с выездом на встречную полосу, уменьшилось на семь процентов, и при этом семидесяти пяти процентам нарушителей удалось избежать наказания в виде лишения прав. Эксперты полагают, что таким образом суды просто перестраховываются от возможных обжалований со стороны водителей.
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