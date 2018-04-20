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В Восточном Дегунине изменится режим работы автобусов двух маршрутов
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В Восточном Дегунине изменится режим работы автобусов двух маршрутов 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
С 21 апреля изменится режим работы автобусов № 677, а с 23 апреля — автобусов № 179к, которые курсируют по Восточному Дегунину. Об этом сообщается на официальном портале мэра Москвы.
«Чтобы пассажирам было удобнее добираться до метро к его открытию, раньше будут выходить на маршрут автобусы № 677», — говорится в сообщении на портале.
Так, автобусы № 677 будут уходить от платформы Лианозово в 5.00 вместо 5.33, а от станции метро «Петровско-Разумовская» — в 5.25 вместо 5.58. Также изменится расписание автобусов № 179к по рабочим дням. Первые автобусы будут отправляться от платформы Лианозово в 5.30 вместо 5.10, а от Нижних Лихобор — в 5.52 вместо 5.32. (мю)
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