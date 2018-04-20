В Восточном Дегунине изменится режим работы автобусов двух маршрутов

С 21 апреля изменится режим работы автобусов № 677, а с 23 апреля — автобусов № 179к, которые курсируют по Восточному Дегунину. Об этом сообщается на официальном портале мэра Москвы.

«Чтобы пассажирам было удобнее добираться до метро к его открытию, раньше будут выходить на маршрут автобусы № 677», — говорится в сообщении на портале.

Так, автобусы № 677 будут уходить от платформы Лианозово в 5.00 вместо 5.33, а от станции метро «Петровско-Разумовская» — в 5.25 вместо 5.58. Также изменится расписание автобусов № 179к по рабочим дням. Первые автобусы будут отправляться от платформы Лианозово в 5.30 вместо 5.10, а от Нижних Лихобор — в 5.52 вместо 5.32. (мю)