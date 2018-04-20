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В Тюмени пройдет сплошная проверка водителей на трезвость
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В Тюмени пройдет сплошная проверка водителей на трезвость 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Сплошная проверка водителей на трезвость пройдет сегодня, 20 апреля, в вечернее время в одном из районов Тюмени. Наряды полка ДПС ГИБДД протестируют водителей, имеющих признаки опьянения на алкотестере, законопослушные автомобилисты смогут после экспресс-проверки документов двигаться по своему маршруту.
«В этом году на дорогах Тюменской области отстранены от управления транспортом 2166 водителей в состоянии опьянения, из них 252 повторно. Сплошные проверки на трезвость проводятся в районах города, где фиксируется большое число водителей в состоянии опьянения», — сообщили в управлении ГИБДД по Тюменской области.
В выходные дни пройдут также точечные проверки водителей в отдельных районах областного центра и рейдовые мероприятия по пресечению пьяного вождения в муниципалитетах региона. ГИБДД рекомендует автомобилистам использовать только трезвое вождение, беречь благосостояние своих семей и жизни людей на дороге.
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