Ребёнка, пострадавшего в ДТП с двумя Lada под Челябинском, готовят к переводу из реанимации

Врачи Челябинской областной детской клинической больницы готовят к переводу из реанимации в обычную палату ребёнка, который пострадал 18 апреля в смертельной аварии 18 апреля на трассе Челябинск — Троицк. За два дня им удалось стабилизировать состояние подростка, получившего в ДТП тяжёлые травмы. Об этом 74.ru сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

— В Челябинск из Южноуральска его доставили на реанимобиле 18 апреля. Сейчас он готов к переводу в обычную палату, — прокомментировали в пресс-службе ведомства. — Второй несовершеннолетний пострадавший — четырёхлетний ребёнок из Lada Granta — в стабильном состоянии находится в больнице Южноуральска.

На месте аварии, произошедшей у села Половинка в Увельском районе, скончались 57-летний мужчина, 60-летняя пассажирка и семилетний ребёнок. Все они ехали в Lada Kalina . Шестерых пострадавших доставили в больницу Южноуральска. Среди них 36-летний мужчина, 21-летняя женщина и четырёхлетний ребёнок из Lada Granta, а также дети 11 и 13 лет и 25-летний мужчина из «Калины».

Оба несовершеннолетних пассажира «Калины» получили тяжёлые травмы. Сразу после ДТП за ними отправили санавиацию из областной детской больницы, но один из детей умер до её прибытия в Южноуральск.

Пассажирку «Гранты» пришлось деблокировать спасателям, её готовят к переводу в ЧОКБ

Трое пострадавших взрослых сейчас также находятся в южноуральской горбольнице. 21-летнюю пассажирку «Гранты», госпитализированную в тяжёлом состоянии, прооперировали и готовят перевезти в Челябинскую областную клиническую больницу. Двое мужчин находятся в стабильном состоянии и не нуждаются в переводе.

Виновником аварии, по предварительным данным, называют водителя «Калины», который пошёл на обгон, не убедившись в безопасности манёвра. Выехав на встречную полосу, машина лоб в лоб врезалась в «Гранту», ехавшую из Южноуральска в сторону Троицка.