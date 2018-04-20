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В начале следующей недели закроют дорогу Кунашак-Муслюмово
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В начале следующей недели закроют дорогу Кунашак-Муслюмово 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Автодорогу от Кунашака до Муслюмово временно перекроют из-за ремонтных работ на железнодорожных путях, сообщают в Министерстве дорожного хозяйства Челябинской области.
Ремонтные работы на путях недалеко от железнодорожной станции Муслюмово продолжаться с 24 по 27 апреля. Но ограничение автомобильного движения будет осуществляться только в ночное время: в ночь с 24 на 25 апреля и в ночь с 26 по 27 апреля 2018 года.
В министерстве просят водителей заранее продумать маршрут и предлагают объезд по по следующим автомобильным дорогам:
«Железнодорожная станция Муслюмово — Саккулово — автодорога М-5 подъезд к г. Екатеринбургу»Автодорога «М-5 подъезд к г. Екатеринбургу» «Кунашак — Сары — автодорога М-5 подъезд к г. Екатеринбургу».
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