В начале следующей недели закроют дорогу Кунашак-Муслюмово

Автодорогу от Кунашака до Муслюмово временно перекроют из-за ремонтных работ на железнодорожных путях, сообщают в Министерстве дорожного хозяйства Челябинской области.

Ремонтные работы на путях недалеко от железнодорожной станции Муслюмово продолжаться с 24 по 27 апреля. Но ограничение автомобильного движения будет осуществляться только в ночное время: в ночь с 24 на 25 апреля и в ночь с 26 по 27 апреля 2018 года.

В министерстве просят водителей заранее продумать маршрут и предлагают объезд по по следующим автомобильным дорогам:

«Железнодорожная станция Муслюмово — Саккулово — автодорога М-5 подъезд к г. Екатеринбургу»Автодорога «М-5 подъезд к г. Екатеринбургу» «Кунашак — Сары — автодорога М-5 подъезд к г. Екатеринбургу».