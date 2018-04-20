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10-летнюю девочку увезли в больницу в состоянии комы после ДТП в Краснодаре
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10-летнюю девочку увезли в больницу в состоянии комы после ДТП в Краснодаре 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
10-летняя девочка доставлена в больницу в состоянии комы после ДТП в Краснодаре.
Школьница переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель мусоровоза притормозил, чтобы пропустить ребенка, 22-летний водитель автомобиля «Форд Фокус» на соседней полосе тормозить не стал и сбил ребенка.
Девочка доставлена в больницу в состоянии комы, сообщили в отделе пропаганды ОБ ДПС ГИБДД по Краснодару.
10-летняя девочка доставлена в больницу в состоянии комы после ДТП в Краснодаре.
Школьница переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель мусоровоза притормозил, чтобы пропустить ребенка, 22-летний водитель автомобиля «Форд Фокус» на соседней полосе тормозить не стал и сбил ребенка.
Девочка доставлена в больницу в состоянии комы, сообщили в отделе пропаганды ОБ ДПС ГИБДД по Краснодару
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