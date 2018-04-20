10-летнюю девочку увезли в больницу в состоянии комы после ДТП в Краснодаре

10-летняя девочка доставлена в больницу в состоянии комы после ДТП в Краснодаре.

Школьница переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель мусоровоза притормозил, чтобы пропустить ребенка, 22-летний водитель автомобиля «Форд Фокус» на соседней полосе тормозить не стал и сбил ребенка.

Девочка доставлена в больницу в состоянии комы, сообщили в отделе пропаганды ОБ ДПС ГИБДД по Краснодару.

10-летняя девочка доставлена в больницу в состоянии комы после ДТП в Краснодаре.

Школьница переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель мусоровоза притормозил, чтобы пропустить ребенка, 22-летний водитель автомобиля «Форд Фокус» на соседней полосе тормозить не стал и сбил ребенка.