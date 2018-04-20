Видео: Как из обычного Chevrolet Tahoe сделать полицейского «зверя»

Американские копы во многих штатах предпочитают в качестве служебной машины Chevrolet Tahoe. Тяжелый, надежный, с просторным салоном — идеальный автомобиль для патрулирования неспокойных районов и массовых задержаний. Однако перед тем как машина станет полицейской необходимо провести тюнинг.

На этом видео 4 дня работы по переделке Chevrolet Tahoe в полицейский вариант уложили в несколько минут. Машина обзавелась бортовым служебным компьютером, специальными световыми и звуковыми сигналами, решетками, сиденьями, полицейской раскраской и кучей всего другого.

Удовольствие не из дешевых — один служебный Tahoe обходится в $42 830.

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