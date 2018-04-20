Ещё
Сотрудникам ДПС пришлось 7 раз выстрелить по автомобилю нарушителя в Глазове
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сотрудникам ДПС пришлось 7 раз выстрелить по автомобилю нарушителя в Глазове 

ИА «Сусанин» 51 минуту назад
Фото: ИА «Сусанин»
Глазов. Удмуртия. В Глазове сотрудникам ДПС пришлось применить табельное оружие, чтобы остановить автомобиль нарушителя. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртской Республике.
Случай произошел ночью 20 апреля около 02:00. Сотрудники ДПС заметили автомобиль «ВАЗ-2109», который ехал с выключенными фарами. Подъехав ближе к экипажу, водитель испугался и автомобиль заглох. Когда сотрудники начали подходить к нарушителю, он завел машину и уехал. Сотрудники отправились в погоню.
Водителя неоднократно предупреждали применить оружие, если он не остановится. Позднее один из инспекторов направил предупредительный выстрел в воздух, после чего 7 прицельных по машине. Водитель съехал в кювет, он не пострадал.
Нарушителем оказался 18-летний житель Балезинского района, который не имел права управления авто.
ИА «Сусанин»: последние новости
Светящийся макет ребенка установили на пешеходном переходе в Сарапуле В Удмуртии пьяный водитель «Лады Гранты» наехал на пешехода В Ижевске могут перенести две остановки общественного транспорта
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Водителю забросили мусор в машину2
Стартовали продажи новой Toyota Camry
Казахстан закрыл границу с Россией81
Российских водителей хотят переаттестовывать159
Светская львица лишилась двух элитных авто за день4
Видео
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
00:53
Водителю забросили мусор в машину
Автоновости
00:48
Лобовое столкновение с байкером записал видеорегистратор
ДТП
00:12
Девушке в багажнике авто сломали ноги
ДТП
00:29
Дом взорвался после ДТП на глазах полиции
ДТП
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
01:15
ЧП в центре Москвы парализовало движение
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение