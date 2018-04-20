Сотрудникам ДПС пришлось 7 раз выстрелить по автомобилю нарушителя в Глазове

Глазов. Удмуртия. В Глазове сотрудникам ДПС пришлось применить табельное оружие, чтобы остановить автомобиль нарушителя. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртской Республике.

Случай произошел ночью 20 апреля около 02:00. Сотрудники ДПС заметили автомобиль «ВАЗ-2109», который ехал с выключенными фарами. Подъехав ближе к экипажу, водитель испугался и автомобиль заглох. Когда сотрудники начали подходить к нарушителю, он завел машину и уехал. Сотрудники отправились в погоню.

Водителя неоднократно предупреждали применить оружие, если он не остановится. Позднее один из инспекторов направил предупредительный выстрел в воздух, после чего 7 прицельных по машине. Водитель съехал в кювет, он не пострадал.

Нарушителем оказался 18-летний житель Балезинского района, который не имел права управления авто.