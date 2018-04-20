Эксперты оценили идею повысить штрафы за парковку на проезжей части

Повышение штрафов за нарушение остановки автомобилей на проезжей части не будет эффективно, считают опрошенные РИА Новости автоэксперты. По их мнению, в Москве и Санкт–Петербурге санкции и так достаточно высокие. Кроме того, эта инициатива малореализуема. Координатор общества «Синие ведерки» Петр Шкуматов относится к этой идеи с юмором. По его словам, предложение можно развить: например, «давать пожизненное заключение за неправильную парковку или конфисковать автомобиль, тогда очень быстро будет наведет порядок», — пошутил Шкуматов. Ранее Национальный союз защиты прав потребителей попросил премьера Дмитрия Медведева значительно увеличить штраф за нарушения правил остановки машин на проезжей части. Это уменьшит дорожные пробки, считает один из авторов инициативы, председатель организации Павел Шапкин

"Навести порядок в законодательстве, дать поручение Росстрахнадзору, и уже потом, конечно, федеральным законом увеличивать штрафы для тех, кто не понял, что на самом деле необязательно создавать препятствие для сотням и тысячам машин, когда скорая или МЧС не могут приехать на вызов из-за того, что пробка из-за каких-то двух машин. Чтобы участники ДТП быстрее пришли к согласию, я думаю, что штрафы нужно поднять раз в 10. 25 тысяч рублей для городов федерального значения"

Сейчас штраф за остановку в неположенном месте составляет 500 рублей.