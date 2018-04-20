В России могут повысить штраф за нарушение правил остановки 

С предложением ужесточить ответственность выступил Национальный союз защиты прав потребителей. Как сообщил РИА «Новости» председатель организации Павел Шапкин, он направил соответствующее письмо на имя премьер-министра Дмитрия Медведева.
Шапкин пояснил, что автомобильные пробки наносят большой вред экономике и окружающей среде. А возникают заторы по вине водителей, попавших в небольшие ДТП — они часами могут разбираться на дороге, задерживая других участников движения. Автор инициативы подчеркнул, что также необходимо исключить двусмысленность толкования ПДД и КоАП относительно оставления места аварии.
Напомним, ранее москвичка получила штраф за парковку в неположенном месте, пока меняла проколотое в результате ДТП колесо. Женщина безуспешно пыталась оспорить штрафhttps://autorambler.ru/novosti/mosgorsud-ostavil-v-sile-absurdnyi-shtraf-vypisannyi-moskvichke-za-smenu-kolesa-28-02-2018.htm в МАДИ, в районном суде, а также в Мосгорсуде. Несмотря на то, что в постановлении имеется фотография, на которой видно выставленный знак аварийной остановки, суд оставил наказание в силе.
Фото: РИА «Новости» / Кирилл Каллиников