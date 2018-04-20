В России могут повысить штраф за нарушение правил остановки

С предложением ужесточить ответственность выступил Национальный союз защиты прав потребителей. Как сообщил РИА «Новости» председатель организации Павел Шапкин, он направил соответствующее письмо на имя премьер-министра Дмитрия Медведева

Шапкин пояснил, что автомобильные пробки наносят большой вред экономике и окружающей среде. А возникают заторы по вине водителей, попавших в небольшие ДТП — они часами могут разбираться на дороге, задерживая других участников движения. Автор инициативы подчеркнул, что также необходимо исключить двусмысленность толкования ПДД и КоАП относительно оставления места аварии.