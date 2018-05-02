2 мая в Петербурге ожидается туман и дожди

Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупредило петербуржцев о том, что 2 мая в городе и области ожидается дождливая, туманная и пасмурная погода. В следующие дни погода в Петербурге сильно не изменится, сообщает «Инфореактор».

Завтра днем и утром в Санкт-Петербурге ожидаются кратковременные дожди, ночью и под утро местами возможен туман. Ночью ветер восточных направлений будет умеренный, днем переменный слабый.