2 мая в Петербурге ожидается туман и дожди 

Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупредило петербуржцев о том, что 2 мая в городе и области ожидается дождливая, туманная и пасмурная погода. В следующие дни погода в Петербурге сильно не изменится, сообщает «Инфореактор».
Завтра днем и утром в Санкт-Петербурге ожидаются кратковременные дожди, ночью и под утро местами возможен туман. Ночью ветер восточных направлений будет умеренный, днем переменный слабый.
МЧС России призывает жителей города аккуратней вести себя на дорогах, использовать противотуманные приборы и быть бдительными на туманных участках дороги.