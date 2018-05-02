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2 мая в Петербурге ожидается туман и дожди
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2 мая в Петербурге ожидается туман и дожди 

Газета.Ru 44 минуты назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупредило петербуржцев о том, что 2 мая в городе и области ожидается дождливая, туманная и пасмурная погода. В следующие дни погода в Петербурге сильно не изменится, сообщает «Инфореактор».
Завтра днем и утром в Санкт-Петербурге ожидаются кратковременные дожди, ночью и под утро местами возможен туман. Ночью ветер восточных направлений будет умеренный, днем переменный слабый.
МЧС России призывает жителей города аккуратней вести себя на дорогах, использовать противотуманные приборы и быть бдительными на туманных участках дороги.
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