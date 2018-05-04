5 мая в Петербурге ограничат движение из-за велопробега

С 10.30 до 13 часов 5 мая в Санкт-Петербурге ограничат движение транспорта. Это связано с велопробегом в честь Дня Победы.

Также спортивное мероприятие будет посвящено 15-летию образования комендатуры охраны четвертого отдела Службы охраны по Северо-Западному федеральному округу ФСО России

Как сообщают в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры, движение ограничат по Нижней дороге, Пристанской улице, Портовой улице и участку Выставочной улицы от Портовой улицы до Пристанской улицы.