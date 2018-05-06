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Подготовка «Бессмертного полка» остановила движение в центре Петербурга
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Подготовка «Бессмертного полка» остановила движение в центре Петербурга 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Центральные улицы в Петербурге закрыты для движения транспорта, передает пресс-служба КРТИ. В городе идет подготовка к акции «Бессмертный полк».
С 10.00 до 13.00 6 мая водители не смогут проехать по нечетной стороне набережной Мойки от Невского проспекта д Мошкова переулка, а также по четной стороне Мойки от Невского до дома №22. Закрыто движение по Миллионной улице, Певческом проезду и набережной Зимней канавки. Нельзя проехать и по Дворцовой набережной от Дворцового моста к Троицкому мосту.
Водителей просят быть внимательными при планировании поездок в центр Северной столицы.
Акция «Бессмертный полк» стартует в Петербурге в 15.00 9 мая.
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