Подготовка «Бессмертного полка» остановила движение в центре Петербурга

Центральные улицы в Петербурге закрыты для движения транспорта, передает пресс-служба КРТИ. В городе идет подготовка к акции «Бессмертный полк».

С 10.00 до 13.00 6 мая водители не смогут проехать по нечетной стороне набережной Мойки от Невского проспекта д Мошкова переулка, а также по четной стороне Мойки от Невского до дома №22. Закрыто движение по Миллионной улице, Певческом проезду и набережной Зимней канавки. Нельзя проехать и по Дворцовой набережной от Дворцового моста к Троицкому мосту.

Водителей просят быть внимательными при планировании поездок в центр Северной столицы.

Акция «Бессмертный полк» стартует в Петербурге в 15.00 9 мая.