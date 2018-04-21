Ремонт дорог спровоцировал пробки в центре Петербурга

Центр Петербурга неожиданно для субботы встал в пробках. Ситуация на дорогах оценивается в 5 баллов.

По предварительным данным, заторы образовались из-за масштабного ремонта дорог.

Водители не могут проехать по Невскому и Владимирскому проспектам, Обуховскому мосту и Шпалерной улице.

Невский будет недоступен для движение все выходные: его откроют для автомобилистов только к утру понедельника. Ремонтные работы не главном проспекте города будут продолжаться до середины мая. За этот месяц на Невском положат инновационный асфальт, который защитит проезжую часть от износа.