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Ремонт дорог спровоцировал пробки в центре Петербурга
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Ремонт дорог спровоцировал пробки в центре Петербурга 

АиФ Санкт-Петербург 54 минуты назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Центр Петербурга неожиданно для субботы встал в пробках. Ситуация на дорогах оценивается в 5 баллов.
По предварительным данным, заторы образовались из-за масштабного ремонта дорог.
Водители не могут проехать по Невскому и Владимирскому проспектам, Обуховскому мосту и Шпалерной улице.
Невский будет недоступен для движение все выходные: его откроют для автомобилистов только к утру понедельника. Ремонтные работы не главном проспекте города будут продолжаться до середины мая. За этот месяц на Невском положат инновационный асфальт, который защитит проезжую часть от износа.
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