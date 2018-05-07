Режим работы метро Петербурга изменится на время акции «Бессмертный полк»

Несколько станций метро в Петербурге закроют на время проведения акции «Бессмертный полк» и других праздничных мероприятий в День Победы, передает пресс-служба городской подземки.

С 08.30 до 11.30 и с 15.30 до полуночи будет недоступна на вход станция «Адмиралтейская». Станции «Площадь Александра Невского-1,2» будут работать на выход с 14.00 до 15.25 9 мая.

С 14.30 до 15.30 «Маяковская» будет закрыта, а вот оба вестибюля «Площади Восстания» будут работать как раз только в этот период времени. С 09.00 до 22.00 вестибюль «Невского проспекта-2» будет открыт только на выход, а с 22.00 до 05.36 10 мая пассажиры и вовсе не смогут воспользоваться станцией. С 21.25 до 22.00 станция «Горьковская» будет работать только на выход.

Петербуржцев просят быть внимательными и заранее планировать свои поездки в центр города.