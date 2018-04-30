Синоптики пообещали грозу в Петербурге 1 мая

В первый день мая в Петербурге ожидается гроза, передает ГУ МЧС России по региону со ссылкой на «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Согласно прогнозу синоптиков, ночью и утром 1 мая в Северной столице будет облачно. Воздух в городе прогреется до 12°С. Скорость ветра будет достигать до 15 метров в секунду. Сильный ветер и принесет в Петербург грозовые тучи.

Гроза в Северной столице начнется во второй половине дня во вторник. Сотрудники МЧС напоминают, что прятаться от молнии под деревьями опасно. Если непогода застигла вас на улице, избегайте линий электропередач и металлических конструкций.