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Утро понедельника началось в Петербурге с 7-балльных пробок
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Утро понедельника началось в Петербурге с 7-балльных пробок 

АиФ Санкт-Петербург 20 минут назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Новая рабочая неделя в Петербурге началась с 7-балльных пробок. Ситуация на дорогах затруднена с утра понедельника, 23 апреля.
Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки», самый длинный затор образовался на участке Петергофского шоссе от улицы Доблести до проспекта Будённого. Там вереница автомобилей растянулась на 3,3 километра.
Сложная ситуация на Бухарестской улице: машины стоят от улицы Белы Куна до Волковской Затор составляет 2,7 километра. Пробка чуть поменьше — протяженностью 2,6 километра — на участке улицы Салова от Витебского проспекта до железнодорожного моста.
Стоят также Приморский проспект, улица Савушкина, проспекты Коломяжский и Энгельса. Придется потратить время на проспектах Непокоренных и Гражданском, Пулковском шоссе, Октябрьской набережной, проспекте Косыгина и КАД. Появилась и нестандартная пробка — на проспекте Обуховской Обороны по направлению от центра города.
Из-за ремонта Троицкого моста движение затруднено на всех прилегающих к переправе улицах.
Водителей просят по возможности пользоваться объездными путями и планировать свои маршруты заранее.
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