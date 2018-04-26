В Петербурге пограничники предупреждает о майских пробках на границе

Жителей Санкт-Петербурга и Ленобласти предупреждает о возможных пробках в мае на границе, сообщает Ireactor.

Специалисты полагают, что ситуация на границах будет — традиционная. А именно: с 30 апреля по 2 мая и 9 мая 2018 года возрастет количество как людей, так и транспортных средств, пересекающих российско-финляндскую и российско-эстонскую границы.

По данным прошлых лет, в эти дни пассажиропоток вырастает в два-три раза. Так что пункты пограничного контроля будут работать в усиленном режиме — задействуют все полосы движения, выведут дополнительные наряды.

Пиковая нагрузка (по выезду из Российской Федерации) при пересечении границы ожидается в период: с 18.00 до 22.00 — 27 апреля, с 10.00 до 12.00 — 28 апреля, с 18.00 до 22.00 8 мая, и с 9.00 до 12.00 9 мая.

По въезду в Российскую Федерацию: с 16.00 до 20.00 — 02 мая, с 18.00 до 22.00 — 09 мая.